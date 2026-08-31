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Accident cumplit în Slatina:. Un șofer de 17 ani fără permis a murit, doi tineri au fost răniți

Un șofer de 17 ani, fără permis, a provocat un accident grav în Slatina

Un șofer de 17 ani, fără permis, a provocat un accident grav în Slatina

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 31 aug. 2026, 11:56

Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp. Dosar penal pentru multiple infracțiuni

Accidentul s-a produs pe strada Milcov din municipiul Slatina. Polițiștii Biroului Rutier au intervenit după un apel la 112.

Adolescentul de 17 ani, aflat la volan, a decedat. În autoturism se mai aflau un tânăr de 20 de ani și un minor de 14 ani, ambii transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale. Verificările au arătat că șoferul nu deținea permis de conducere.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane fără permis.

Ancheta continuă pentru a stabili cauzele exacte ale ieșirii de pe carosabil și împrejurările producerii accidentului.

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