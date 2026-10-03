AJOFM Olt: 1.801 persoane au fost angajate în primele 8 luni din 2026

Publicat 3 oct. 2026, 14:01 Sursă realitatea.net

1.801 de persoane au fost încadrate în muncă în județul Olt, în primele opt luni ale anului 2026, prin serviciile și măsurile de stimulare a ocupării oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt.

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