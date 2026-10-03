AJOFM Olt: 1.801 persoane au fost angajate în primele 8 luni din 2026

1.801 de persoane au fost încadrate în muncă în județul Olt, în primele opt luni ale anului 2026, prin serviciile și măsurile de stimulare a ocupării oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Olt.
Potrivit datelor AJOFM Olt, în perioada ianuarie–august 2026, un număr de 1.801 persoane au beneficiat de serviciile agenției și au fost angajate. Cele mai multe dintre persoanele încadrate în muncă au peste 45 de ani.
Peste 1.000 de persoane angajate au peste 45 de ani
Din totalul celor 1.801 persoane care și-au găsit un loc de muncă prin intermediul AJOFM Olt, 1.051 au peste 45 de ani. Alte 300 de persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 237 au între 25 și 35 de ani, iar 213 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani.
Datele arată că măsurile de ocupare au sprijinit inclusiv persoanele care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.
Aproape 950 de persoane angajate provin din mediul rural
În funcție de domiciliu, 945 dintre persoanele angajate în primele opt luni din 2026 provin din mediul rural, în timp ce 856 de persoane sunt din mediul urban.
Distribuția arată că serviciile AJOFM Olt au fost accesate atât de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din orașe, cât și de cele din comunele și satele județului.
Cele mai multe persoane angajate au studii liceale și postliceale
În ceea ce privește nivelul de pregătire profesională, cele mai multe persoane încadrate în muncă aveau studii liceale și postliceale – 764 de persoane.
Acestea sunt urmate de persoanele fără studii sau cu studii gimnaziale, în număr de 504, și de cele cu studii profesionale – 387 de persoane. Alte 146 de persoane angajate aveau studii universitare.
419 persoane greu sau foarte greu ocupabile au fost angajate
Un alt indicator important îl reprezintă numărul persoanelor considerate greu sau foarte greu ocupabile. Potrivit AJOFM Olt, 419 persoane din această categorie au fost încadrate în muncă în primele opt luni ale anului.
Încadrarea acestor persoane s-a realizat în urma procesului de profilare și a măsurilor de ocupare oferite de agenție.
Peste 6.700 de persoane au beneficiat de sprijinul AJOFM Olt
Numărul persoanelor care au apelat la serviciile AJOFM Olt este considerabil mai mare decât cel al persoanelor efectiv angajate.
În primele opt luni ale anului 2026, 6.711 persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidențele AJOFM Olt, fie pentru obținerea indemnizației de șomaj, fie pentru includerea în măsuri active de ocupare.
AJOFM Olt oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă servicii de informare și consiliere, medierea muncii, precum și măsuri de stimulare a ocupării, în conformitate cu legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
În total, 1.801 persoane au fost angajate prin intermediul AJOFM Olt până la sfârșitul lunii august 2026.