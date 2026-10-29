Alertă MAE pentru românii care călătoresc în Turcia. Protestele transportatorilor provoacă întârzieri la granița cu Bulgaria
Alertă MAE pentru Turcia
MAE avertizează transportatorii români după protestele din Turcia. Traficul este îngreunat la două puncte de frontieră cu Bulgaria. Vezi recomandările.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează Turcia, în contextul unui protest spontan al transportatorilor de marfă turci, desfășurat în apropierea frontierei cu Bulgaria. Circulația rutieră este îngreunată în două puncte importante de trecere a graniței, unde s-au format cozi pe ambele sensuri de mers.
Protestul se desfășoară pe o perioadă nedeterminată, iar șoferii care au planificate deplasări în zonă sunt sfătuiți să țină cont de posibilele întârzieri și să respecte indicațiile autorităților locale.
Protestul transportatorilor din Turcia afectează traficul la granița cu Bulgaria
Potrivit informării transmise de MAE, protestul transportatorilor de marfă are loc în apropierea a două puncte de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria.
Este vorba despre următoarele puncte de frontieră:
Hamzabeyli – Lesovo, la granița dintre Turcia și Bulgaria;
Kapikule – Kaptan Andreevo, un alt punct important de tranzit între cele două țări.
În aceste zone, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate din cauza cozilor formate în ambele sensuri de mers.
Cu toate acestea, punctele de frontieră rămân deschise. Autoturismele și autocarele pot traversa granița, însă șoferii trebuie să ia în calcul posibilitatea unor timpi de așteptare mai mari.
Autoritățile nu au anunțat o dată certă pentru încheierea protestului, acesta fiind programat să continue pe o perioadă nedeterminată.
Ce recomandări are MAE pentru transportatorii români
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă transportatorilor români care intenționează să traverseze frontiera dintre Turcia și Bulgaria să respecte instrucțiunile autorităților turce și să se informeze cu privire la situația traficului înainte de plecare.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își asigure rezerve suficiente de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile, pentru a face față eventualelor perioade prelungite de așteptare.
Recomandările sunt importante în special pentru șoferii de camioane și pentru operatorii de transport internațional de marfă, care pot întâmpina întârzieri în desfășurarea curselor și în respectarea programului de livrare.
Persoanele care tranzitează zona sunt încurajate să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile personalului din punctele de frontieră.
Număr de urgență pentru românii aflați în Turcia
Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială sau urgentă pot solicita asistență consulară prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul.
Numărul de telefon pentru situații de urgență este: +90 533 542 0695.
Pentru informații suplimentare despre condițiile de călătorie și eventualele avertizări, MAE recomandă consultarea site-ului oficial al ministerului și a paginii Consulatului General al României la Istanbul.
Românii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări utile pentru deplasările internaționale.
Ce trebuie să știe românii care tranzitează Turcia
Protestul transportatorilor de marfă poate afecta timpii de tranzit la granița dintre Turcia și Bulgaria, în special în apropierea punctelor Hamzabeyli – Lesovo și Kapikule – Kaptan Andreevo.
Deși traficul nu este suspendat, cozile formate la frontieră pot provoca întârzieri pentru șoferii care traversează zona.
În acest context, MAE recomandă prudență, respectarea instrucțiunilor autorităților locale și pregătirea corespunzătoare pentru eventuale perioade de așteptare.
Transportatorii români sunt sfătuiți să urmărească evoluția situației înainte de a porni la drum și să își adapteze planurile de deplasare, dacă este necesar.
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