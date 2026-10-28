ISU Olt: Crește numărul tinerilor voluntari, patru au devenit pompieri

Publicat 28 oct. 2026, 17:10 Sursă agerpres

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt a raportat o creștere semnificativă a interesului tinerilor pentru voluntariat. În acest an, prima serie a programului 'Salvator din pasiune' a adunat 40 de cursanți, față de 15 la lansarea proiectului.

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