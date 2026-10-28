ISU Olt: Crește numărul tinerilor voluntari, patru au devenit pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt a raportat o creștere semnificativă a interesului tinerilor pentru voluntariat. În acest an, prima serie a programului 'Salvator din pasiune' a adunat 40 de cursanți, față de 15 la lansarea proiectului.
Șeful ISU Olt, Adrian Tănase, a anunțat într-o conferință de presă organizată miercuri, 28 octombrie 2026, că numărul celor care doresc să se înscrie în programul 'Salvator din pasiune' a crescut constant. Dacă la începutul proiectului, demarat în urmă cu zece ani, o serie cuprindea 15 cursanți, în prezent prima serie a atins cifra de 40, iar pentru a doua serie sunt înscrise 32 de persoane.
Adrian Tănase a precizat că dintre voluntarii care au parcurs programul, patru persoane au urmat ulterior școli de pompieri. De la lansarea inițiativei în 2016, s-au înscris un total de 336 de voluntari. Din aceștia, 309 au finalizat cursul introductiv, 304 au urmat cursul de prim ajutor de bază, iar 13 au absolvit modulul I al cursului de prim ajutor calificat.
Responsabilul instituției a subliniat că serile se măresc constant și că nu se refuză solicitările primite. Deși ar fi recomandat ca numărul participanților să nu depășească 22-25 de persoane pe serie, ISU Olt acceptă toți candidații pentru a desfășura activitățile în condiții optime.
Programul este destinat persoanelor care au împlinit 16 ani, iar pregătirea are loc în weekend. Cursul introductiv durează 40 de ore și oferă participanților posibilitatea de a cunoaște activitatea pompierilor și a echipajelor de prim ajutor, înainte de a decide dacă doresc să urmeze o carieră în acest domeniu.
Beneficiile programului includ stagii de formare profesională gratuite, pregătire în domeniul situațiilor de urgență și experiență practică. Voluntarii pot participa la exerciții, acțiuni de informare preventivă și evenimente organizate de instituție, activitatea lor fiind dovedită prin adeverințe sau certificate, documente utile inclusiv pentru înscrierea la cursuri universitare sau postliceale.
Experiența unui voluntar
Printre voluntarii activi ai ISU Olt se numără Rafael, elev în clasa a XII-a la un liceu din Craiova. Tânărul participă de aproximativ trei ani la activitățile programului și își dorește să urmeze o carieră în domeniul medical, în special în medicina de urgență.
Rafael a relatat că dorința de a-i ajuta pe cei din jur și experiența personală din copilărie l-au apropiat de activitatea SMURD. A fost operat pe inimă la Târgu Mureș, unde a descoperit activitatea echipajelor de urgență și a dezvoltat un interes pentru domeniul medical.
În cei trei ani de voluntariat, Rafael a participat la activități de informare preventivă, exerciții organizate de ISU Olt și intervenții civile, în care a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor specializate. Tânărul își propune să urmeze cursuri de asistent medical generalist.
În prezent, 40 de voluntari activi sunt implicați în activitățile ISU Olt. Contractele de voluntariat sunt încheiate pe o perioadă de doi ani, cu posibilitatea prelungirii, iar participanții își desfășoară activitatea în funcție de timpul disponibil.