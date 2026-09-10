Atac devastator în Ucraina: un centru comercial plin de oameni, lovit de o dronă. Morți și zeci de răniți

Un atac cu dronă asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Sumî s-a soldat cu victime și a provocat un incendiu în clădire și în zona parcării.
Lovitura a avut loc în timp ce centrul era aglomerat, iar autoritățile ucrainene au anunțat inițial trei morți, înainte ca bilanțul să fie revizuit la două persoane decedate și 20 de răniți.
Centrul comercial era plin de oameni
Atacul a avut loc miercuri seară, în centrul orașului Sumî, aflat în nord-estul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Rusia. O dronă a lovit zona centrului comercial și de divertisment, iar în urma exploziei au izbucnit incendii.
Mai multe mașini aflate în parcare au fost cuprinse de flăcări, iar clădirea a suferit pagube importante. Lovitura s-a produs la sfârșitul programului de lucru, când numeroși localnici se aflau în zonă pentru cumpărături.
Mai multe persoane au ajuns la spital
Bilanțul victimelor a fost modificat pe parcursul operațiunilor de salvare. Autoritățile au confirmat ulterior că două persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite.
Printre răniți se află și adolescenți, iar patru persoane sunt în stare gravă. Echipele de intervenție au lucrat pentru stingerea incendiului și îndepărtarea molozului din zona afectată.
Polițiștii și salvatorii au intervenit la fața locului, în timp ce autoritățile au cerut populației să evite zona din cauza riscului unor noi atacuri.
Atacurile asupra orașului Sumî s-au intensificat
Sumî și regiunea din jur sunt vizate frecvent de atacuri rusești, orașul aflându-se la mică distanță de granița cu Rusia.
Lovitura asupra centrului comercial vine după o serie de atacuri asupra infrastructurii civile și de transport din regiune. Cu o zi înainte, un tren de pasageri a fost lovit într-un alt atac, iar oamenii au fost evacuați.
În ultimele zile, Rusia a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra mai multor orașe ucrainene, în timp ce autoritățile de la Kiev cer aliaților occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.