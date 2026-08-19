Caz șocant de sclavie în Covasna: cinci suspecți, acuzați că exploatau persoane vulnerabile

Cinci membri ai aceleiași familii, o femeie și patru bărbați, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de sclavie modernă instrumentat de DIICOT Covasna.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din martie 2025 până în august 2026, recrutând persoane vulnerabile, fără locuință, fără educație sau cu datorii, pe care le-ar fi exploatat prin muncă forțată.
Victimele ar fi fost atrase prin promisiuni și apoi transportate în localități din județul Covasna, unde ar fi fost deposedate de actele de identitate și obligate să muncească fără plată. Acestea ar fi desfășurat activități precum lucrări în construcții, îngrijirea animalelor, tăierea lemnelor sau cositul, de dimineața până seara.
Anchetatorii susțin că erau ținute în spații improprii, fără utilități și condiții de igienă, iar pentru a nu cere ajutor ar fi fost amenințate și agresate.
Suspecții ar fi intenționat chiar să „vândă” victimele pentru sume de până la 3.000 de euro. În urma perchezițiilor, au fost ridicate probe și indisponibilizate patru autoturisme de lux.