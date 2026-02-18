Iarna extremă a creat probleme în 14 județe. Zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza zăpezii

Au fost înregistrate efecte ale vremii severe în 21 de localități din 14 județe ale țării

Departamentul pentru Situații de Urgență a informat, în noaptea de marți spre miercuri, că au fost înregistrate efecte ale vremii severe în 21 de localități din 14 județe ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o atenționare cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabilă în 12 județe și în municipiul București. Județele vizate de atenționarea cod portocaliu sunt: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Ilfov.

"În contextul avertizărilor meteorologice emise, la nivelul structurilor pentru situații de urgență au fost realizate manevre de forțe și mijloace către județele aflate sub cod portocaliu. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență s-au întrunit în ședințe extraordinare și au dispus măsuri pentru limitarea și gestionarea efectelor generate de vremea severă. În teren se acționează cu forțe și mijloace ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al autorităților locale și al instituțiilor cu responsabilități în gestionarea tipurilor de risc", a precizat DSU, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, de la debutul codului portocaliu și până la ora 23:30, au fost înregistrate efecte în 21 localități din 14 județe - Argeș, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea, precum și în municipiul București.

S-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un beci și de pe o stradă; degajarea a 36 de copaci și trei stâlpi de electricitate prăbușiți; îndepărtarea elementelor de construcție desprinse de la nouă imobile.

Urmare a situațiilor de urgență 15 autoturisme au fost avariate.

DSU informează că traficul rutier este restricționat (MTMA > 7,5 t) pe DN 1 - Nistorești (Prahova) - limită județul Brașov și îngreunat între Sinaia și Predeal, din cauza unui autotren derapat.

De asemenea, șapte curse au fost reținute la sol pe Aeroportul Internațional \"Henri Coandă\" București.

La Constanța, manevrele sunt suspendate în toate porturile, iar la Tulcea sunt suspendate manevrele în Bara Sulina.

În ceea ce privește alimentare cu energie electrică, potrivit DSU sunt înregistrate avarii în cinci localități din județele Brăila și Prahova, fiind afectați aproximativ 8.585 de consumatori. Echipele specializate intervin pentru remedierea defecțiunilor.

În județele aflate sub avertizare, circulația pe autostrăzi, drumuri naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil acoperit cu zăpadă și ninsoare viscolită.

Departamentul pentru Situații de Urgență subliniază că evoluția fenomenelor meteorologice poate genera blocaje rapide în trafic și situații de risc, fapt pentru care transmite conducătorilor auto să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să adapteze viteza la condițiile de drum, să nu blocheze utilajele de deszăpezire și să se informeze din surse oficiale înainte de a pleca la drum.