Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum se schimbă vremea la începutul lunii octombrie

Meteorologii anunță schimbări ale vremii în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă sau ușor mai ridicate, însă începutul lunii octombrie va aduce abateri termice în mai multe regiuni ale țării.
Prognoza meteorologică pentru intervalul 21 septembrie – 19 octombrie indică variații ale temperaturilor și precipitațiilor de la o săptămână la alta. În prima parte a perioadei, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice sezonului în estul, nordul și centrul țării. Ulterior, temperaturile vor crește în vest și nord-vest, unde sunt prognozate valori peste mediile climatologice.
Și regimul precipitațiilor va avea variații importante. În prima săptămână sunt așteptate cantități mai mari de precipitații în est și sud-est, în timp ce vestul țării va avea un regim pluviometric deficitar.
Prognoza meteo ANM pentru săptămâna 21-28 septembrie
În perioada 21-28 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în regiunile estice, nordice și centrale ale țării.
În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în apropierea mediilor specifice intervalului.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii prognozează un regim pluviometric excedentar în regiunile estice și sud-estice. În vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, în timp ce în restul teritoriului acestea se vor situa în jurul valorilor normale.
Cum va fi vremea între 28 septembrie și 5 octombrie
În intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în jumătatea nord-vestică a țării, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice.
În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.
Pentru precipitații, ANM estimează un deficit pluviometric în cea mai mare parte a țării. Cele mai importante abateri de la valorile normale sunt așteptate în zonele montane.
Prognoza meteo pentru 5-12 octombrie
În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în jumătatea vestică a României, în special în regiunile din vest.
În celelalte zone ale țării, temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale.
În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal în cea mai mare parte a țării.
Cum va fi vremea între 12 și 19 octombrie
Pentru ultima săptămână din intervalul analizat, respectiv 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor peste valorile specifice perioadei în întreaga țară.
Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile vestice, unde temperaturile se vor situa peste mediile climatologice.
În privința precipitațiilor, cantitățile estimate vor fi apropiate de normal în toate regiunile.
ANM: Prognoza pe patru săptămâni nu indică fenomenele extreme de scurtă durată
Administrația Națională de Meteorologie precizează că estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate pe baza datelor furnizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Prognoza indică media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei de referință 2006-2025.
ANM atrage însă atenția că acest tip de prognoză nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme care au o durată scurtă de manifestare.
Prin urmare, vremea din următoarele săptămâni va avea o evoluție variabilă, cu perioade în care temperaturile se vor situa în jurul normalului și intervale cu valori ușor mai ridicate. În ceea ce privește precipitațiile, cele mai importante variații sunt prognozate în prima parte a intervalului, când estul și sud-estul țării pot înregistra cantități peste cele normale.