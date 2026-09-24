Școli închise în Suceava după alerta de drone

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Patru școli din județul Suceava au fost închise joi dimineață, 24 septembrie, după emiterea unui mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. În același timp, populația din județul Botoșani a primit aceeași avertizare, după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani.