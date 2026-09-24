Școli închise în Suceava după alerta de drone

Patru școli din Suceava au fost închise după alerta de drone. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani.
Patru școli din județul Suceava au fost închise joi dimineață, 24 septembrie, după emiterea unui mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. În același timp, populația din județul Botoșani a primit aceeași avertizare, după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani.
Situația a fost semnalată în contextul activității dronelor în apropierea frontierei de est a României. Potrivit MApN, pentru monitorizarea țintei aeriene au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Patru școli din Suceava au fost închise
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a anunțat suspendarea activității în patru unități de învățământ, ca urmare a alertei transmise populației.
Decizia a fost luată în contextul mesajului RO-Alert emis în jurul orei 06:26 pentru județele Botoșani și Suceava.
Autoritățile le-au transmis locuitorilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Persoanele care nu au acces la un adăpost au fost îndemnate să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.
O dronă a intrat în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat, joi dimineață, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Potrivit datelor radar, drona a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din Botoșani și Suceava a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.
Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
MApN a precizat că situația este în dinamică și că informațiile vor fi actualizate pe măsură ce datele operaționale devin disponibile.
Alertă și în nordul județului Tulcea
Un alt episod a avut loc în cursul nopții de 23 spre 24 septembrie, în zona de nord a județului Tulcea.
Sistemele radar ale MApN au detectat un grup de drone care evolua în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.
La ora 04:41, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Alerta aeriană din Tulcea a încetat la ora 05:44, iar MApN a transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național în cazul țintelor detectate în acea zonă.
Alerte succesive la granița de est
Cele două incidente de joi dimineață au avut loc pe fondul activității militare din apropierea frontierei României cu Ucraina.
În cazul județelor Botoșani și Suceava, alerta a fost emisă după ce o dronă a fost detectată în apropierea frontierei și, potrivit MApN, a pătruns ulterior în spațiul aerian național.
Autoritățile monitorizează în continuare situația, iar populația din zonele vizate este îndemnată să respecte instrucțiunile transmise prin sistemul RO-Alert.