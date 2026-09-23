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Tragedie pe drumul dintre Pașcani și Brătești. Trei oameni au murit, iar alte două persoane au fost rănite

Accident rutier

Accident rutier

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 18:44

Doi copii și un adult au murit, miercuri seară, într-un accident produs în comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iași.

Un autoturism și un camion s-au ciocnit pe drumul dintre Pașcani și Brătești, iar alte două persoane au fost rănite. Una dintre victime se afla în stare de inconștiență la sosirea echipajelor de intervenție.

Impact violent între mașină și camion

Accidentul s-a produs pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu. În urma coliziunii dintre autoturism și camion, mai multe persoane au rămas încarcerate, iar autoritățile au mobilizat echipaje de intervenție pentru salvarea victimelor.

Echipajele medicale au evaluat persoanele implicate în accident, însă pentru trei dintre acestea nu s-a mai putut face nimic. Doi copii și un adult au fost declarați decedați.

Alte două persoane au fost rănite

Alte două persoane au suferit răni în urma impactului. Una dintre victime era inconștientă și a avut nevoie de intervenția rapidă a salvatorilor.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și medicale, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și pentru efectuarea cercetărilor.

Polițiștii verifică împrejurările accidentului

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs coliziunea dintre autoturism și camion.

Anchetatorii urmează să stabilească dinamica accidentului și împrejurările care au dus la producerea impactului. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor tragediei.

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