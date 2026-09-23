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Actualitate· 1 min citire
RO-Alert în Tulcea după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea
Publicat23 sept. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea
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