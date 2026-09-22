Accident mortal pe Valea Oltului. O tânără de 21 de ani a murit după un impact cu un TIR și o autoutilitară

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în timpul nopții pe Valea Oltului, pe DN 7, între Boița și Lazaret. O tânără în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a ajuns pe contrasens și s-a izbit de un ansamblu TIR. În urma impactului, mașina a fost proiectată într-o autoutilitară condusă de un tânăr din județul Alba.
Tragedia a avut loc în jurul orei 03:00, pe DN 7, la kilometrul 246, în zona de la ieșirea din localitatea Lazaret. La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de salvare și pompieri din cadrul ISU Sibiu.
Tânăra a rămas încarcerată în autoturism
Potrivit informațiilor transmise de autorități, în accident au fost implicate trei vehicule: un autocamion, un autoturism și o autoutilitară.
Echipajele de intervenție au găsit o persoană încarcerată în autoturism. Era vorba despre o femeie de aproximativ 21 de ani, care se afla în stop cardio-respirator.
Pompierii au început imediat operațiunile de descarcerare, iar după extragerea victimei, cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, tânăra nu a mai putut fi salvată. Medicul prezent la fața locului a constatat decesul.
Cum s-a produs accidentul de pe DN 7
Primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri indică faptul că tânăra de 21 de ani, originară din județul Neamț, circula pe DN 7 din direcția Vâlcea către Sibiu.
Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, aceasta ar fi pătruns pe sensul opus de mers. Autoturismul a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR condus de un cetățean străin, în vârstă de 52 de ani.
În urma impactului, autoturismul tinerei a fost proiectat într-o autoutilitară care circula în aceeași direcție, Vâlcea-Sibiu. Duba era condusă de un bărbat în vârstă de 23 de ani, din județul Alba.
Impactul a avut consecințe fatale pentru tânăra aflată la volanul autoturismului.
Ancheta continuă
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Oamenii legii urmează să stabilească inclusiv cauzele care au dus la pătrunderea autoturismului pe sensul opus de circulație.
În funcție de rezultatele anchetei, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun.
La acest moment, traficul pe DN 7, în zona în care s-a produs accidentul, se desfășoară în condiții normale, fără restricții de circulație.