Accident mortal pe Valea Oltului. O tânără de 21 de ani a murit după un impact cu un TIR și o autoutilitară

Publicat 22 sept. 2026, 11:05 Sursă Realitatea.Net

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în timpul nopții pe Valea Oltului, pe DN 7, între Boița și Lazaret. O tânără în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a ajuns pe contrasens și s-a izbit de un ansamblu TIR. În urma impactului, mașina a fost proiectată într-o autoutilitară condusă de un tânăr din județul Alba.

Distribuie articolul