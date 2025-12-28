Sezon record pentru târgurile de Crăciun din București. Peste 1,5 milioane de vizitatori înainte de închidere

Peste 1,5 milioane de vizitatori înainte de închidere

Târgurile de Crăciun din București se pregătesc să își închidă porțile, după un sezon extrem de aglomerat, care a atras peste 1,5 milioane de vizitatori. Timp de aproape o lună, turiști români și străini au venit să guste din preparatele tradiționale, să admire decorațiunile festive și să cumpere cadouri.

Cei mai mulți comercianți spun că au avut un sezon bun, cu vânzări peste așteptări. Singurul târg de Crăciun din Capitală care va rămâne deschis și după Revelion este cel organizat de Primăria Sectorului 3, în Piața Alba Iulia.

Tot aici va avea loc și singurul Revelion public din București. Autoritățile au anunțat că, la miezul nopții, participanții vor putea urmări un spectacol cu artificii, flăcări și lasere.

În alte orașe din țară, atmosfera de sărbătoare continuă și după Anul Nou. Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca se va închide pe 1 ianuarie, cele din Craiova și Sibiu pe 4 ianuarie, iar cel din Brașov va rămâne deschis până pe 7 ianuarie.