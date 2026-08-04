Stenograme incendiare din dosarul de corupție de la Uzina Mecanică. Prăduirea banilor din programul SAFE, interceptată de DNA

Noi interceptări-bombă ies la iveală din dosarul SAFE. Anchetatorii DNA scot la lumină modul în care s-ar fi cerut și primit mitele în două dintre cele mai importante uzine de armament din România. Procurorii susțin că sume de bani oferite în tranșe ar fi asigurat accesul la contracte și aprobările de plată, iar ancheta a surprins inclusiv discuții despre viitoarele fonduri europene destinate industriei de apărare.
Prăduirea banilor din programul SAFE, interceptată de DNA
În dosarul DNA care vizează industria de apărare, procurorii susțin că Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, și omul de afaceri Marian Voinea discutau despre oportunitățile oferite de programul european SAFE, destinat finanțării capacităților de apărare.
Potrivit interceptărilor aflate la dosar, cei doi vorbeau despre viitoare proiecte și despre modul în care anumite firme ar fi putut ajunge să obțină contracte. Anchetatorii explică în detaliu elementele discuției interceptate dintre Marian Voinea, omul de afaceri, și subalternul lui Rafiu, venit la acesta pentru ridicare sumei care se întorcea la director după efectuarea plăților din contractul cu uzina.
VOINEA MARIAN: Mă gândeam …bă nene, dar eu îmi bat joc de bani! Când nu-i am, cine îți dă? Și când i-am zis Sile, zic: bă, acuma că...zic...să-mi s**i p**a (expresie trivială) zic, că dacă semnați contractul...hai să ne gândim ce contract de mentenanță îmi faceți și mie! Să fiu acolo...băgat! Că v-am ajutat! Se „machise”, că a băut vreo 3 whisky...
RÎNCIOG VASILE: Când ai fost, ieri?
VOINEA MARIAN: Nu mă, alaltăieri, mă!
RÎNCIOG VASILE: Alaltăieri ai fost?
VOINEA MARIAN: Da când l-am sunat...
RÎNCIOG VASILE: A...
VOINEA MARIAN: Când ziceai tu că ești...
RÎNCIOG VASILE: Aha!
VOINEA MARIAN: A schimbat subiectul! Și acuma când vin, că mi-am scos toată situația… hai băieți, ce faceți! Fă socoteala Sile deci: am încasat de 10 ori ăia ori 4...fă socoteala 40.000, numai acolo! (...)
Procurorii DNA spun că Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, a primit 24.000 de lei de la afaceristul Marian Voinea. Banii au fost împărțiți în șase tranșe. Fiecare astfel de remunerație, au explicat autoritățile, urma după ce Uzina Mecanică București efectua o plată în valoare de 16.000 de lei către una dintre societățile controlate de Marian Voinea.
Câți bani a primit afaceristul controversat de la Uzina Mecanică București
VOINEA MARIAN: (neinteligibil) eu vreau să mă uit câți de 16.000 mi-a dat! Atâta îmi trebuie.
VLĂȘCEANU MARIANA: A... cât de 16.000 ți-a dat?
VOINEA MARIAN: Da.
VLĂȘCEANU MARIANA: Pe anul ăsta, da?
VOINEA MARIAN: Da.
VLĂȘCEANU MARIANA: 1, 2, 3...
VOINEA MARIAN: Dă și mai cât (neinteligibil)
VLĂȘCEANU MARIANA: 4, 5, 6.
VOINEA MARIAN: 4, 5, 6.
VLĂȘCEANU MARIANA: Pe anul ăsta.
VOINEA MARIAN: 6...da?
Potrivit realitatea PLUS, procurorii au interceptat și o discuție dintre Marian Voinea și Vasile Rînciog, omul de încredere al lui Rafiu. Afaceristul i-a prezentat lui Rînciog o agendă în care se găseau chitanțele emise de firmele sale.
Cum se împărțeau șpăgile în programul SAFE
VOINEA MARIAN: Ce faci „țărănete” ? Ți-a dat aia mă... telefon, că a primit?
RÎNCIOG VASILE: Da, da, da.
VOINEA MARIAN: P..a mea (expresie trivială)... eu și ție și lui ală! Toți numai după șpagă veniți... fir-ați ai dracu să fiți!
RÎNCIOG VASILE: ...ai dracu să fiți! .. (neinteligibil) ... bagă! Ce faci cu ăștia mă?
VOINEA MARIAN: Sunt ai lu' Mariana mă! Stai, lasă, că nu sunt ai tăi! Stai aici!
Dosarul vizează și conducerea Uzinei Mecanice Plopeni. Potrivit DNA, directorul general Tiberiu Alexandru Pîrvu ar fi primit aproape 26.000 de lei, iar directoarea comercială Liliana Sorescu peste 24.000 de lei, în legătură cu atribuțiile de serviciu privind atribuirea și derularea unor contracte. La perchezițiile făcute acasă la șeful Uzinei Mecanice Plopeni, anchetatorii au găsit aproximativ 500.000 de euro în numerar, bani puși sub sechestru.
Cei trei directori și omul de afaceri Marian Voinea sunt cercetați pentru fapte de corupție și au fost plasați în arest la domiciliu.