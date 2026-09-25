Trump, mesaj direct pentru Xi Jinping la Casa Albă: sprijinul Chinei pentru Iran este „complet inacceptabil”

Mesajul a fost reiterat în timpul întâlnirii celor doi lideri la Casa Albă, potrivit ambasadorului SUA în China, David Perdue.
Președintele american Donald Trump i-a transmis omologului său chinez Xi Jinping că sprijinul acordat de Beijing Iranului este considerat „complet inacceptabil” de către Washington.
Mesajul transmis de Trump lui Xi
David Perdue a declarat că administrația americană a comunicat Chinei, încă din urmă cu mai multe săptămâni, că orice formă de sprijin pentru Iran reprezintă o problemă pentru Washington.
Sunt vizate inclusiv furnizarea de informații, componente sau echipamente militare. Ambasadorul american a precizat că Donald Trump a reiterat personal acest mesaj în cadrul discuțiilor cu Xi Jinping.
Perdue a descris conversația dintre cei doi președinți drept una „foarte sinceră și deschisă” și a afirmat că liderii SUA și Chinei încearcă să dezvolte o relație bazată într-o anumită măsură pe încredere.
Iranul, una dintre temele dificile ale întâlnirii
Relația Chinei cu Iranul este una dintre temele sensibile aflate pe agenda discuțiilor dintre Washington și Beijing. China menține relații economice importante cu Teheranul și este un cumpărător major al petrolului iranian.
Statele Unite au încercat să determine Beijingul să își folosească influența asupra Iranului, în special în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.
Potrivit unor informații publicate anterior, autoritățile americane suspectează entități chineze că au oferit sprijin Iranului, acuzații respinse sau contestate de partea chineză.
Comerțul și Taiwanul, pe agenda lui Trump și Xi
Discuțiile de la Casa Albă nu s-au limitat la situația din Iran. Donald Trump și Xi Jinping au abordat și relațiile comerciale dintre cele două țări, dezvoltarea inteligenței artificiale și situația din Taiwan.
Înaintea întâlnirii, Xi Jinping a pledat pentru menținerea dialogului și pentru evitarea confruntării dintre Statele Unite și China. Liderul chinez a susținut că cele două țări au responsabilitatea de a menține relația bilaterală pe un traseu stabil.
Cele două administrații încearcă, în paralel, să mențină armistițiul comercial și să evite o nouă escaladare a disputelor privind tarifele și accesul la tehnologii.
Relația SUA-China rămâne marcată de tensiuni
Întâlnirea dintre Trump și Xi are loc într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încearcă să stabilizeze relația bilaterală, fără să elimine însă disputele privind comerțul, tehnologia, Taiwanul și politica externă.
În ceea ce privește Iranul, pozițiile celor două state rămân diferite, iar mesajul transmis de administrația Trump arată că sprijinul chinez pentru Teheran continuă să fie un subiect important în relația dintre cele două puteri.