Unitatea 1 de la Cernavodă va funcționa încă 30 de ani. Reactorul intră în modernizare

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi retehnologizată și va primi un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, până în 2060.
Proiectul presupune o investiție de aproximativ 1,9 miliarde de euro și include lucrări ample la reactor, care va fi oprit temporar pentru retehnologizare. După finalizarea proiectului, unitatea va reveni în Sistemul Energetic Național pentru un nou ciclu de producție.
Unitatea 1 va produce energie până în 2060
Reactorul de la Cernavodă a ajuns la finalul primului său ciclu de viață, iar retehnologizarea îi va permite să continue să funcționeze în condiții de siguranță pentru încă trei decenii.
Potrivit Nuclearelectrica, noul ciclu de funcționare este prevăzut pentru perioada 2030-2060. Unitatea 1 are o putere instalată de aproximativ 700 MW și contribuie în mod normal cu circa 10% la producția sau consumul de electricitate al României.
Investiția se apropie de 2 miliarde de euro
Lucrările de retehnologizare reprezintă unul dintre cele mai mari proiecte din sectorul energetic românesc.
Contractul pentru lucrările propriu-zise are o valoare de aproximativ 1,904 miliarde de euro, fără TVA. Proiectul este realizat de un consorțiu format din Candu Energy, Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare și Korea Hydro & Nuclear Power.
Finanțarea proiectului beneficiază și de sprijinul Băncii Europene de Investiții, care a aprobat în iulie 2026 un împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1.
Reactorul va fi oprit pentru lucrări
Retehnologizarea nu poate fi realizată cu reactorul în funcțiune. Unitatea 1 urmează să fie oprită în 2027 pentru etapa propriu-zisă a lucrărilor.
Perioada de oprire este estimată la aproximativ doi ani, după care reactorul ar urma să fie reconectat la sistemul energetic național și să înceapă noul său ciclu de funcționare.
În această perioadă, Unitatea 2 va continua să asigure producție nucleară la Cernavodă, în timp ce autoritățile și operatorul trebuie să gestioneze efectul opririi temporare asupra sistemului energetic.
Unitatea 1, importantă pentru energia României
Reactorul produce energie electrică de aproape trei decenii și are un rol important în asigurarea unei producții stabile și fără emisii directe de carbon.
După retehnologizare, Nuclearelectrica estimează că Unitatea 1 va asigura în continuare aproximativ 9% din energia curată, sigură și stabilă a României în fiecare an, în perioada 2030-2060.
Ce înseamnă retehnologizarea
Proiectul nu reprezintă doar o reparație sau o modernizare obișnuită. Retehnologizarea presupune intervenții majore asupra instalațiilor reactorului și înlocuirea unor componente care au ajuns la limita ciclului inițial de exploatare.
Obiectivul este ca Unitatea 1 să poată funcționa în siguranță încă 30 de ani, în conformitate cu cerințele actuale din industria nucleară.
Pentru România, proiectul înseamnă păstrarea unei importante capacități de producție nucleară și după 2030, într-o perioadă în care sistemul energetic are nevoie de surse stabile de electricitate.