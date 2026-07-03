CM 2026: Spania surclasează Austria, scor 3-0, și se califică fără emoții în optimi

Spania va întâlni Portugalia pentru un loc în sferturile de finală.
Spania le-a transmis un semnal rivalelor de la Cupa Mondială printr-o victorie dominantă împotriva Austriei joi seară, scor 3-0, datorită unei duble reușite de Mikel Oyarzabal și unei noi prestații defensive autoritare, calificându-se în optimile de finală.
Spania, care a venit la turneu printre favorite și nu a primit încă niciun gol, a avut un început lent, cu o remiză împotriva Capului Verde, dar Austria nu a avut răspuns în fața atacului neobosit și a defensivei impenetrabile a adversarei, într-o zi însorită în sudul Californiei.
Deși atacul spaniolilor, în special tânărul atacant Lamine Yamal, atrage cea mai mare parte a atenției, apărarea continuă să exceleze.
Spaniolii nu au permis niciun șut pe poartă joi, devenind prima echipă care reușește această performanță într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială de la Germania, în finala din 2014 împotriva Argentinei.
Spania va întâlni Portugali pentru un loc în sferturile de finală.
„Nu știu pe cine aș prefera să întâlnim, nu mi-am făcut planuri pentru fiecare echipă”, a spus Oyarzabal, adăugând: „Să vină.”
Spania aplică o presiune neîncetată
Spaniolii au început bine partida, cu Lamine creând în mod repetat probleme apărării Austriei, în timp ce La Roja a presat pentru un gol rapid.
Au crezut că au deschis scorul printr-un șut de aproape al lui Marc Cucurella, dar reușita a fost anulată pentru un fault asupra portarului Alexander Schlager. Presiunea a dat roade în cele din urmă, când Cucurella a trimis o centrare precisă în careu, iar Oyarzabal a deviat mingea în colțul de jos al porții, aprinzând tribunele dominate de suporterii Spaniei.
Schlager a menținut Austria în meci înainte de pauză, reușind intervenții consecutive la o lovitură liberă și la faza de după, astfel încât echipa sa a intrat la vestiare condusă doar cu un gol.
Cea mai bună ocazie a Austriei de a egala a venit în repriza a doua, când o centrare frumoasă în careu a fost reluată cu capul de Sasa Kalajdzic, dar mingea a căzut fără pericol pe plasa porții.
Austria, care ajunsese cu greu în faza eliminatorie după un gol marcat în ultimul moment pentru remiza cu Algeria, a avut dificultăți în a crea ocazii clare împotriva unei echipe a Spaniei care a rămas calmă în posesie și disciplinată în apărare, continuându-și seria fără gol primit.
Pedro Porro a marcat al doilea gol al Spaniei în minutul 66, cu o lovitură de cap trimisă pe centrul porții, în fața unui stadion plin, unde s-au aflat și actorii spanioli Penélope Cruz și Javier Bardem.
Oyarzabal a înscris din nou în minutul 89, ajungând la al patrulea gol al turneului, după o eroare defensivă a unei echipe austriece vizibil frustrate.
Lamine visează la titlul mondial
Spania, campioană mondială în 2010, a arătat încrezătoare și sigură împotriva Austriei și poate privi cu optimism prestația lui Lamine, în vârstă de 18 ani, care a părut să fi trecut peste accidentarea la coapsă ce îl afectase mai devreme în turneu. Tânărul a spus, după o evoluție energică, faptul că își regăsește treptat ritmul.
„Încetul cu încetul, încep să mă simt din nou eu însumi”, a spus Lamine. „Să fac alergările pe care trebuie să le fac, driblingurile — totul.”
Cu Spania urmând să meargă la Dallas pentru meciul din optimi, Lamine a spus că nu mai există loc de greșeală.
„Momentul crucial este acum”, a spus el, completând: „Poți merge acasă dacă vrei, dar nu asta ne dorim niciunul dintre noi, niciun spaniol nu vrea asta, și vom da totul. Acum este timpul să ne odihnim și să ne gândim la următorul meci.”
Lamine a spus că a juca la Cupa Mondială reprezintă apogeul fotbalului și că acum este concentrat să ajute Spania să meargă până la capăt.
„Când un copil visează să joace fotbal, visează să joace pentru echipa națională și la o Cupă Mondială”, a mărturisit el, adăugând: „Așa că iată-mă aici. Mă gândesc să mergem mai departe și să-mi împlinesc visul de a câștiga Cupa Mondială cu Spania.”
Record de invincibilitate la Cupa Mondială
Portarul spaniol Unai Simon a intrat în istoria Cupei Mondiale după victoria obținută de „La Roja” în fața Austriei, scor 3-0, în șaisprezecimile competiției.
Goalkeeperul de la Athletic Bilbao a ajuns la 519 minute fără gol primit la Cupa Mondială, depășind recordul deținut din 1990 de italianul Walter Zenga, care ajunsese la 517 minute de invincibilitate. În acest calcul nu sunt incluse loviturile de departajare.
Spania nu a primit niciun gol de la începutul actualei ediții a turneului final. Echipa iberică a remizat cu Capul Verde, scor 0-0, apoi a învins Arabia Saudită cu 4-0, Uruguay cu 1-0 și Austria cu 3-0.
Seria lui Unai Simon a început însă la Cupa Mondială din 2022, din Qatar.