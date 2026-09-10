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Culisele transferului lui Karlo Muhar la FCSB

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 08:25

Patronul lui FCSB a declarat că nu se uită la bani pentru noul mijlocaș dorit la echipă.

Mijlocașul croat Karlo Muhar, în vârstă de 30 de ani, a devenit noul jucător al echipei FCSB, după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de CFR Cluj, decizie cauzată de restanțele financiare ale fostului club.

Deși fotbalistul a fost dorit și în vara anului trecut, abia acum părțile au ajuns la un consens.

Un transfer fără limită de buget

Gigi Becali a mărturisit că și-a dorit foarte mult acest jucător, motiv pentru care aspectul financiar a trecut pe plan secund. Potrivit omului de afaceri, Muhar a renunțat la o parte din banii pe care îi avea de încasat de la FIFA, urmând să primească la FCSB în jur de 900.000 de euro pe parcursul a doi ani.

„I-am spus și lui MM: Ăsta e cel mai puternic mijlocaș. Dacă nu ai control la centrul terenului, ești mort. Și atunci nu am ținut cont la bani”, a explicat Gigi Becali importanța acestei mutări strategice.

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