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Fotbal: Victorie la limită pentru Universitatea Cluj în Superligă, 2-1 cu UTA

Universitatea Cluj - UTA 2-1

Universitatea Cluj - UTA 2-1

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net

Universitatea Cluj a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

''U'' a intrat în avantaj la pauză, prin golul marcat de Alibek Aliev (45+1), din centrarea lui Friday Adams.

Vicecampioana s-a desprins prin penalty-ul transformat de Aliev (74), după un henț comis în careu de Richard Odada, lovitură de pedeapsă dictată de arbitru după verificarea VAR.

Pentru arădeni a punctat Andrei Dorobanțu (85), cu o lovitură de cap de la 7 metri, după un corner executat de Jayson Papeau.

Croatul Dino Mikanovic (36) a marcat și el, dar golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid la Adams.

UTA a avut două ocazii mari de gol, dar portarul Ștefan Lefter s-a remarcat la mingile trimise de Marinos Tzionis (53) și de Hakim Abdallah (62).

La poarta cealaltă, Arpad Tordai (81) a salvat golul la șutul lui Andrei Gheorghiță.

Gheorghiță, intrat pe teren în min. 75, a primit cartonaș roșu pentru o intrare periculoasă la Sota Mino (90+2). Iniția, jucătorul fusese sancționat cu un cartonaș galben, dar arbitrul a revenit asupra deciziei la sesizarea VAR.

Meciul a fost marcat de un moment istoric, Dan Nistor jucând meciul său cu numărul 516 pe prima scenă a fotbalului românesc, care îl face lider al clasamentului all-time la acest capitol, devansându-l pe Ionel Dănciulescu (515 meciuri).

Cele două formații s-au întâlnit în principala competiție internă de 73 de ori, de 33 de ori s-au impus arădenii, de 24 de ori au câștigat clujenii, iar alte 16 partide s-au terminat la egalitate.

UTA rămâne fără victorie în acest debut de sezon, după cinci etape.

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