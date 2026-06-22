Lamine Yamal scrie istorie la Mondial! L-a depășit pe Messi într-un clasament select în care apare și un român

Publicat 22 iun. 2026, 07:58 Actualizat 22 iun. 2026, 08:00

Lamine Yamal și-a trecut în cont primul gol la un Campionat Mondial și a reușit, în același timp, să intre într-un clasament rezervat marilor nume ale fotbalului. Tânărul atacant al Spaniei a deschis scorul în minutul 10 al partidei cu Arabia Saudită, disputată la Atlanta, în etapa a doua a Grupei H de la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

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