„Nu am încredere în justiția din România”, „Am crezut că suferința supremă e în spitale”, „Condamnarea mea se bazează exclusiv pe denunțuri”, „Unul din denunțători a luat 2 milioane de euro”, acestea și altele au fost acuzațiile fostului șef al Casei Naționale de Pensii – Lucian Duță, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare pentru o mită de 6,3 milioane de euro.

„Eu am fost judecat de o judecătoare adusă pentu prima dată în București, de vreo 50 de ani, și judecase până la dosarul meu numai furturi de găini. Nu glumesc. Am crezut că fiind din cauza vâstei, că poate o avea curaj, s-a făcut că nu vede nimic, în naivitatea mea mi-am pus această speranță. Nu a avut nicio secundă aplecarea să se uite în acte. La apel am făcut denunțul. M-am dus la procuratură și le-am spus: vă rog să cercetați unde sunt cele două milioane de euro. Procurorii au fost circumspecți, m-au chemat la audieri. Au fost chemați și ei, nu au vrut să vină, la un moment dat au fost aduși cu mandat.

I-a pus sub acuzare, stabilise o premieră în justiție. Pentru prima dată niște procurori au avut curaj să invalideze toată acuzarea. Aveam dovada. A început urmărirea penală împotriva lor și se dorea conivența a procurorului de caz cu cei doi: Enache și Socol. Dna judecător a început urmărirea penală a lui Socol și Enache. S-a încheiat procesul, eu am vrut să fac o completare, acuzam că dosarul … apoi s-a anulat începerea urmăririi penale”, a spus Lucian Duță, într-un interviu exclusiv la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea din Justitie