Un bărbat internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este suspect de botulism, potrivit unui comunicat remis, marţi, de Direcţia de Sănătate Publică. În judeţul Olt au fost deja confirmate două cazuri, iar unul dintre pacienţi a decedat.

Potrivit sursei citate, de această dată este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 ani, care ar fi mâncat carne de porc.

Acesta, în cursul zilei de 14 noiembrie 2022, s-a prezentat Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina acuzând dureri de cap şi o durere la ochiul drept şi regiunea adiacentă.

I-au fost prelevate probe şi trimise la Institutul Cantacuzino din Capitală pentru confirmare.

„In urma examenului neurologic si oftalmologic (pacient constient, cooperant, diplopie bioculara la privirea frontal si bilaterala, disfonie; ptoza palpebrala la ambii ochi, pacientul, CT cerebral: fara leziuni acute vizibile la momentul respectiv ), medicul infectionist a anuntat telefonic suspiciunea de botulism Serviciului de Control in Sanatate Publica si Compartimentului Epidemiologie, ocazie cu care se stabileste si recoltarea probei de ser, in vederea determinarii toxinei botulinice la Institutul Cantacuzino Bucuresti. Din informatiile preliminare obtinute de la apartinatori (sotie) s-a constatat ca in seara zilei anterioare a consumat si carne de porc la garnita ( carne sarata si topita in untura in luna decembrie 2021), motiv pentru care s-au prelevat si probe din alimentele consumate, in ultimele 24 ore, de la adresa de domiciliu. In dupa -amiaza zilei de 14.11.2022 probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino Bucuresti ( probe in lucru )”, transmite DSP.

Pacientul este tratat cu atitoxină botulinică, primită de la Spitalul Victor Babeş Timişoara.

DSP Olt a interzis consumul alimentelor, din care s-au prelevat probe, până la sosirea rezultatelor de laborator.

Sursa: Realitatea de Olt