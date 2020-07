Alexandru Constantinescu este un tânăr din Caracal, care lucrează în Franţa de doi ani şi care face senzaţie într-un barbershop din Galeries Lafayette Paris, cel mai mare şi mai luxos centru comercial din Franţa. Şefi de stat şi staruri de la Hollywood au trecut deja pe scaunul de lucru al olteanului Alex.

„Acomodarea în Paris este foarte grea”, mărturisteşte Alexandru, deşi părinţii săi erau în capitala Hexagonului de şapte ani. El a învăţat meserie la mai multe saloane din Bucureşti, iar în 2018 s-a hotărât să plece în Franţa.

„În 2017, în octombrie, am plecat în București la Şcoala de tuns ‘Adrian Niculescu’ pentru a face cursurile pentru frizerie și barber. A fost o perioadă dificilă pentru mine deoarece e foarte greu ca tânăr să te întreții într-un oraș mare cum este București. Nu am stat mult în academie pentru că nu mi s-a părut OK modul de predare așa că am ales să învăț singur meseria de pe Youtube sau alte platforme online. După ce am plecat de la școala de tuns, am ales să fiu ucenic la două saloane din București. Mi s-a părut mai OK să ‘fur’ meseria mai repede. La unul dintre saloane am întâlnit un om care m-a învățat bazele comunicării în această meserie pentru că de aici pleacă tot: comunicarea. Am plecat în Franţa, în toamna anului 2018, mai exact pe 23 octombrie. Nu am cum să uit, a fost zborul decisiv. De aici a început totul”, mărturiseşte Alex.

Deşi adaptarea a fost grea printre străini, Alex a reuşit să-şi găsească un job la un salon de marcă din Paris. Salonul „Alexandre des Paris” este în Galeries Lafayette Paris, cel mai mare şi luxos centru comercial din Franţa.

„La doar o lună de când am venit în Franța, neștiind așa de bine limba și neavând cunoștințe în această meserie mi-am încercat ‘norocul’. Am reuşit după două încercări la două saloane diferite să îmi depun CV-ul la unul dintre cele mai mari saloane din Paris, care este totodată și franciză și academie: ‘Alexandre des Paris’. Am întâlnit o fată pe nume Marie Cecile, căreia i-am promis că, dacă mă va angaja, voi lupta să învăţ limba şi să mă adaptez stilului lor de hairstylişti”, arată olteanul.

De aici totul s-a schimbat, mai mărturiseşte Alexandru Constantinescu.

„Am cunoscut oameni cu diferite funcții, chiar șefi de stat și câteva staruri internaționale. Modele mari ale marilor case de îmbrăcăminte Gucci sau Louis Vuitton sunt clienții mei, iar acum mare parte mi-au devenit prieteni”, mai spune frizerul.

Alexandru Constantinescu mărturiseşte că s-a lovit şi de rasism, mulţi dintre colegii săi purtându-se urât cu el doar pentru că este român.

„Acomodarea a fost foarte grea , nefiind obișnuit să lucrez într-un salon de lux am avut momente în care a trebuit să-mi dau singur seama de unele chestii. Cea mai mare problemă a fost rasismul. Majoritatea francezilor te judecă înainte să te cunoască și în mare parte imaginea noastră nu este tocmai bună. Dar mereu când am ocazia să laud România, o laud cu cele mai mari fapte și onoruri. Da, mi-a fost greu și chiar şi acum îmi mai este”, spune Alex .

Întrebat ce-i lipsește de acasă, olteanul mărturiseşte deschis că persoanele dragi.

„Am o fetiță de doi anișori şi jumătate şi tot ce fac, fac gândindu-mă numai la ea. Apoi, am persoanele dragi, bunicii, prietenii. Sincer, îmi lipseşte România”, mărturiseşte emoţionat Alexandru Constantinescu.

El mai spune că va reveni acasă, „dar nu prea curând”.

„Normal că revin, acasă este acasă . Dar nu prea curând. Voi reveni cu un nou concept. Asta e sigur şi deja am prieteni cu mai multe saloane de top din Paris şi din lume şi încerc să-mi fac o idee de la fiecare, punându-mi într-o imagine un nou concept de barbershop. Comunicarea cu clientul şi relaxarea sa rămân criterii de bază”, conchide Alexandru.