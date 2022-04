Mai multe camioane de cenuşă de zgură, rezultată în urma activităţii de topire a metalelor feroase, au fost deversate ilega în mai multe puncte din apropierea cartierului Vîrtina din Balş, dar şi la Arceşti, în apropiere de Slatina. În urma unor sesizări, Garda de Mediu a identificat firma vinovată de deversări şi a aplicat amenzi.

Comisarul din cadrul Gărzii de Mediu Olt, Laurenţiu Luţă, a declarat că societatea respectivă trebuie să şi aducă la stadiul iniţial terenul pe care a deversat cenuşă de zgură.

„Am avut o sesizare, luni dimineaţă, că în islazul de la cartierul Vîrtina din Balş ar fi fost depozitat nişte cenuşă de zgură. Am plecat cu un coleg acolo, iar la capătul unei străzi, am găsit deversări în trei puncte. Am avut informaţii, am văzut şi imagini video şi am identificat o maşină a unei societăţi comerciale din Slatina. Am contactat reprezentantul societăţii, care a recunoscut şi pentru ceea ce a făcut i-am aplicat o amendă contravenţională de 70.000 de lei şi ca măsură complementară să ridice tot ce era acolo. Am avut informaţii şi am mai găsit depozitată cenuşă de zgură şi pe la Arceşti, în apropiere de Slatina. L-am făcut să înţeleagă că şi acela este tot al lui şi i-am dat un termen de 30 de zile, ca să elimine tot”, a declarat Luţă.

Amenda de 70.000 lei n-a fost „suficientă” pentru firma din Slatina, care a continuat să deverseze cenuşă de zgură, de această dată în pârâul Bălşiţa.

„Între timp, după ce i-am aplicat această amendă şi i-am pus în vedere ce să facă, am primit informaţie că acelaşi agent economic iar a descărcat cenuşă de zgură, tot în Balş, în zona Pârâului Bălşiţa. Am trimis colegii, la ora 23.00, acolo, iar ieri s-a continuat acţiunea de curăţare. Astăzi, suntem din nou acolo de unde s-au ridicat mai multe maşini. Termenul pentru curăţarea apei este luni, 4 aprilie. Miercuri i se va face un control de fond şi vom aplica sancţiunile cuvenite”, a mai declarat comisarul de mediu.

Probe din materialul deversat de societatea din Slatina au fost prelevat şi se aşteaptă rezultate oficiale pentru a se stabili în ce măsură a fost afectat mediul.

„Ieri, împreună cu Poliţia Balş, s-au ridicat probe de praf de cenuşă pentru analiză. Să vedem dacă este sau nu periculos”, a conchis Laurenţiu Luţă.

Şi poliţiştii au deschis un dosar, în acest caz.

„În data de 30 martie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii Poliției Orașului Balș s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe strada Turda, din localitate, mai multe autocamioane, ce aparțin unei societăți comerciale, din municipiul Slatina, ar fi transportat și depozitat deșeuri periculoase ce ar fi infectat apa din pârâul Bălșița și terenul din zona respectivă. În cauză, sunt efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea de măsuri legale, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de infectare a apei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Ionuţ Vasiloaica.

