Consilierii judeţeni urmează să aprobe, vineri, într-o şedinţă extraordinară bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Olt, dar şi estimările pe anii 2021-2023.

Totodată, CJ va repartiza către primăriile din judeţ cota de şase procente din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa de pe valoarea adăugat. Un alt proiect vizează aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului din exerciţiul bugetar 2019.

Recent, preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a declarat că potrivit noului buget naţional forul judeţean pierde aproximativ 61 de milioane de lei. Din acest motiv va fi afectat bugetul de funcţionare al Direcţiei Copilului, în special în partea a doua a anului, dar şi demararea de noi investiţii.

Oprescu a arătat că Guvernul a alocat aproximativ 20% din suma necesară pentru funcţionarea Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). CJ Olt va încerca să acopere „gaura” creată de guvern.

„Atunci când am văzut proiectul de buget, am spus că pierdem în jur de 50 de milioane de lei. Din păcate, pierderea este mai mare, sunt aproximativ 61 de milioane de lei pe care CJ Olt îi pierde. Cea mai mare sumă pe care CJ o pierde este legată de DGASPC Olt, unde anul trecut am avut execuţia bugetară de aproximativ 93 de milioane. Din păcate, guvernul României, ne-a dat doar 16 milioane de lei, adică undeva la 20% din total, buget de cheltuială. CJ Olt o să pună o mare parte din sumă pentru acoperirea acestei găuri pe care guvernul a creat-o în bugetul DGASPC, dar, din păcate, n-o să reuşim încă de la început de an să acoperim necesarul de finanţare al direcţiei, până la finalul anului”, declara Marius Oprescu.