Economie· 2 min citire

Protest uriaș al profesorilor față de Legea salarizării: dascălii amenință cu blocarea examenelor VIDEO

Protest profesori/ Facebook FSLI

Protest profesori/ Facebook FSLI

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat25 iun. 2026, 11:00
Actualizat25 iun. 2026, 11:08
SursăRealitatea PLUS

Continuă revolta față de legea salarizării! Profesorii ies din nou în stradă astăzi și amenință cu boicotarea examenelor! Totul în condițiile în care noua lege aduce pierderi pentru ei cuprinse între 200 și 600 de lei. Deja s-au strâns peste 160 de mii de semnături pentru anularea măsurilor și forme de protest.

Protestul dascălilor a început

Protestul dascălilor din educație a început la ora 11.00 și va dura două ore, până la ora 13.00. În acest interval va avea loc o acțiune de pichetare în zona Palatului Parlamentului, la Alveola Parcului Izvor, unde vor fi depuse oficial peste 160.000 de semnături strânse în sprijinul modificării legislației din educație.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Angajații din educație continuă protestele față de noua lege a salarizării și vor manifesta din nou astăzi în fața Parlamentului. Aceștia le cer parlamentarilor să modifice proiectul atunci când va intra în dezbatere, astfel încât veniturile să nu scadă, în condițiile în care legea se suprapune peste măsurile adoptate anul trecut de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Sindicatele susțin că efectele acestor schimbări au generat deja pierderi semnificative în sistemul de învățământ.

Potrivit sindicaliștilor, au fost strânse peste 160.000 de semnături la nivel național pentru susținerea unor forme de protest, inclusiv boicotarea examenelor. În prezent se desfășoară Evaluarea Națională, iar de săptămâna viitoare începe examenul de Bacalaureat, existând posibilitatea ca aceste examene să fie afectate în semn de protest față de legea salarizării.

Sindicatele mai solicită viitorului Guvern măsuri care să îmbunătățească situația din educație, arătând că plata cu ora rămâne foarte redusă, iar comasarea claselor și majorarea normei didactice au contribuit la diminuarea veniturilor personalului din învățământ.

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