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Drona care a ținut Tulcea în alertă a zburat 20 de minute deasupra apelor României. Au fost ridicate două F-16

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 2 aug. 2026, 19:28

O țintă aeriană a fost detectată duminică, la ora 15:09, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a transmis, pe pagina de Facebook, MApN.

'Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situației', se arată în anunțul MApN.

Potrivit MApN, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

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