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Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?

Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 1 aug. 2026, 09:39

Europarlamentarul Gheorghe Piperea îi sfătuiește pe români să aibă bani în numerar, după ce premierul Ilie Bolojan a instituit starea de alertă energetică. Într-o intervenție în exclusivitate la REALITATEA PLUS, acesta avertizează că o pană majoră de curent poate bloca bancomatele, plățile electronice și activitatea online.

Piperea spune că riscul unui blackout trebuie luat în calcul, iar populația ar trebui să aibă o variantă de rezervă pentru situațiile în care accesul la bani devine imposibil. El amintește și de cazul recent din Spania, unde oamenii au rămas fără acces la numerar timp de 48 de ore.

„Dacă e blackout, nu ai acces la bani, nu poți lucra de acasă, nu poți face nimic câtă vreme nu există curent. Trebuie să avem o variantă de back-up în caz de blackout, bani cash la noi. Altfel se întâmplă ca în Spania, când oamenii, 48 de ore, au murit de foame pentru că nu aveau acces la bancomat.” — Gheorghe Piperea

Declarațiile vin în contextul tensiunilor din sistemul energetic, după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă și scăderea dramatică a debitului Dunării, care afectează producția de energie și alimentarea cu apă a centralei nucleare.

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