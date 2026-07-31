Ședință extraordinară de Guvern, astăzi, la ora 14:00. Bolojan ar putea decreta stare de urgență energetică

Publicat 31 iul. 2026, 13:40 Sursă realitatea.net

Guvernul se reunește vineri, de la ora 14:00, într-o ședință extraordinară în format hibrid, în cadrul căreia ar urma să fie analizată instituirea stării de urgență în sectorul energetic, potrivit surselor Realitatea PLUS.

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