Ana Maria Păcuraru, la Miza Zilei: ”Românii nu sunt naivi, domnule premier Bolojan”

„Astăzi, Realitatea Plus, televiziunea poporului, a stat cu ciobanii în stradă. Și vă spun simplu, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine să văd oameni care se trezesc la patru dimineața, care umblă prin arșiță și prin praf după oi, venind până la București, în căldura asta, ca să ceară un lucru simplu, să poată munci, să-și vândă marfa, să nu-i îngenuncheze un sistem care le-a interzis exportul din cauza unui focar de pestă și care i-a lăsat în același timp subvențiile blocate la APIA de luni de zile” a spus Ana Maria Păcuraru, în deschiderea emisiunii Miza Zilei.

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