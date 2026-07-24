Advertising
Actualitate· 2 min citire
Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane
Incendii Franța
Publicat24 iul. 2026, 07:49
Actualizat24 iul. 2026, 08:14
SursăRealitatea.net
Franța a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, după ce incendiile de vegetație din sud-vestul țării au scăpat de sub control. Cele mai grave probleme sunt în regiunea Gironde, unde mii de oameni au fost evacuați, iar suprafețe întinse de teren au fost distruse de flăcări.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:38Primele imagini cu drona doborâtă în Buzău de un avion F-16 -VIDEO
- 12:31Oana Țoiu, reacție după doborârea dronei în județul Buzău: „Prima dată când o dronă este interceptată și distrusă în spațiul aerian național”
- 12:16Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News