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Un marinar grav rănit în explozia petrolierului cu propan din Marea Neagră a murit

Petroleirul Gaz Lisbon după ce a fost avariat

Petroleirul Gaz Lisbon după ce a fost avariat

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat23 iul. 2026, 09:56
Actualizat23 iul. 2026, 10:04
SursăRealitatea.Net

Unul dintre cei trei marinari răniți în urma incendiului izbucnit la bordul navei comerciale GAS LISBON, în Marea Neagră, a murit la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, anunță presa locală. Decesul survine la două zile după ce la bordul vasului s-a produs o explozie, posibil în urma lovirii unei mine sau a unui atac cu dronă.

În urma incendiului care a izbucnit, cei 17 marinari au fost evacuați. Doi dintre ei au ajuns la spital cu arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, precum și cu multiple plăgi provocate de fragmente rezultate în urma exploziei.

Incidentul s-a produs în urmă cu două zile, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României. Nava, aflată sub pavilion liberian, plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către portul ucrainean Reni, transportând aproape 3.800 de tone de propan.

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