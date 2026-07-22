România, în topul țărilor din UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți în luna iunie

Publicat 22 iul. 2026, 14:01 Sursă Realitatea.net

România se numără printre statele Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri la carburanți și lubrifianți pentru transportul personal în luna iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent. Țara noastră, alături de Bulgaria și Lituania, a raportat un avans de peste 20%, situându-se mult peste media europeană de 13,7%.

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