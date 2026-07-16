Economie· 1 min citire

Scenariu SUMBRU: datoria publică ar putea ajunge la 90% în 2036

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 11:39
Actualizat16 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea PLUS

Datoria publică a României a ajuns la 61 la sută din PIB și ar putea avea aceeași soartă cu cea a Greciei. Experții români avertizează că aceasta va urca la 63,4 la sută anul viitor.

Datoria publică a României s-a dublat în șapte ani

35,2% din PIB în 2019 - 61,6% din PIB în 2026 - 63,4% în 2027

-datoria publică ar putea ajunge la 90% din PIB în 2036

- statul va plăti anul acesta 60,8 miliarde de lei

- datoria externă totală a României a urcat la 230,91 miliarde de euro anul acesta

ÎN ROMÂNIA S-AR PUTEA REPETA SCENARIUL DIN GRECIA

2015 - datoria publică - 177% din PIB

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