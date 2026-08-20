Risc uriaș: pensii înghețate pentru al treilea an consecutiv

Publicat 20 aug. 2026, 18:34 Actualizat 20 aug. 2026, 19:53 Sursă Realitatea PLUS

Avertisment sumbru pentru pensionari în plin val de scumpiri! Pensiile ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv din cauza datoriei publice! Semnalul de la Ministerul de Finanțe este unul extrem de clar: datoria publică a depășit 60% din PIB, iar Guvernul nu poate majora veniturile.

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