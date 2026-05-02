Adrian Câciu: „Ilie Bolojan trebuie să dea explicații la parchet după ce a sărăcit românii!”

Ilie Bolojan trebuie să dea explicații la parchet după ce a sărăcit românii. Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Potrivit acestuia, Bolojan trebuie să plece cât mai repede și să vină cineva care poate conduce pentru oameni.

„Nu cumva unul dintre motivele pentru care domnul Bolojan, împreună cu cei de la USR, nu vor sub nici o formă să plece de la Guvern are legătură cu banii ăștia de la SAFE? Părerea mea este că are legătură 100% și cu acești bani. Disperarea lui Bolojan de a se agăța de scaun este evident că e legată și de SAFE. Se va produce la Cugir, la Brașov, modernizarea de elicoptere, șantierul naval de la Mangalia are comandă.

Este în faliment acest șantier naval. Bolojan ar trebui să plece, dar vezi, cu 2000 de euro mai puțin în buzunar. 19 milioane de români au pierdut pe lună, pe lună, în fiecare lună au pierdut bani prin inflație. Iar domnul Bolojan, și știu ce spun, și o să aibă plângere penală, de abia aștept să schimbăm Guvernul ca să-l vedem și plimbat pe la Parchet, trebuie să dea explicații împreună cu Anca Dragu (USR), să ne spună cu cine s-a înțeles”, a declarat Adrian Câciu.