Alarmă în satele României: urșii au dat iama în casele oamenilor. Ce spun localnicii

Publicat 17 iun. 2026, 08:22 Actualizat 17 iun. 2026, 09:03 Sursă realitatea.net

Pericolul urșilor ajunge la un nivel alarmant în satele din România. Animalele sălbatice nu mai atacă doar gospodăriile, ci pătrund chiar în casele oamenilor. Numărul alertelor și apelurilor la 112 crește, iar localnicii cer măsuri urgente pentru a preveni noi tragedii.

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