Alertă ANM de ultimă oră: Cod portocaliu de ninsori viscolite și ploi abundente în România. HARTA zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare cod portocaliu de ploi abundente, lapoviță și ninsori, valabilă începând de astăzi, ora 10:00, până marți, 27 ianuarie, ora 20:00. În paralel, este activ și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru mai multe regiuni ale țării.

Codul portocaliu emis de meteorologi este valabil pentru zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. În aceste zone, se vor înregistra cantități de apă de 60–80 l/mp, iar precipitațiile sub formă de ploaie și lapoviță vor favoriza topirea stratului de zăpadă existent.

La altitudini de peste 1700 de metri, vor predomina ninsorile, cu depunerea unui strat nou de zăpadă de 30–40 cm. Vântul va sufla cu intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 100 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Cod galben: ploi însemnate în sudul și centrul țării

Avertizarea cod galben este valabilă în același interval și vizează sudul Banatului, jumătatea nordică a Olteniei și Munteniei, precum și zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea.

În aceste regiuni se vor acumula 30–40 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 50 l/mp. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, iar în zonele montane vor fi mixte, favorizând topirea zăpezii. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi în general slabe, sub formă de ploaie, iar la munte mixte. Pe arii restrânse, vântul va avea intensificări de 40–45 km/h.