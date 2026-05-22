Surprize majore în lotul Angliei pentru Mondiale. Tuchel lasă în afară nume importante și mizează pe decizii neașteptate
Anglia
Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a anunțat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din acest an, iar lista finală a stârnit numeroase discuții din cauza unor absențe surprinzătoare.
Federația Engleză a confirmat oficial componența echipei, iar una dintre cele mai mari surprize este convocarea atacantului Ivan Toney, legitimat în Arabia Saudită la Al Ahli, care nu a mai evoluat pentru națională în ultimul an.
În același timp, din lot lipsesc mai mulți jucători importanți, printre care Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden și Morgan Gibbs-White, decizii considerate neașteptate de specialiști.
Anglia va evolua în grupa L la turneul final, alături de Croația, Ghana și Panama, urmând să dispute și două meciuri de pregătire înainte de competiție, cu Noua Zeelandă și Costa Rica.
Lotul convocat de Thomas Tuchel:
Portari: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Fundași: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones
Mijlocași: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Atacanți: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins
