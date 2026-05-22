Flagrant în Arad: doi bărbați, arestați după ce au fost prinși în timp ce vindeau cocaină

22 mai 2026, 09:07
Articol scris de Ionuț Nichita

Doi bărbați din județul Arad, în vârstă de 24 și 35 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au fost prinși în flagrant de anchetatori în timp ce ar fi încercat să vândă cocaină.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei doi sunt suspectați că ar fi desfășurat activități de trafic de droguri încă din luna ianuarie, comercializând substanțe interzise pentru sume cuprinse între 450 și 3.000 de lei. Anchetatorii susțin că unul dintre suspecți este cercetat și pentru trafic de canabis.

În cadrul investigației, oamenii legii au făcut șase percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite cantități de substanțe interzise, bani și alte probe considerate relevante pentru dosar.

Cei doi au fost inițial reținuți de procurorii DIICOT, fiind acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc. Ulterior, Tribunalul Arad a decis arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
