Alertă în Topalu! Intervenție de urgență după ce o persoană ar fi dispărut în lac
Cãutãri în lacul Topalu
Autoritățile au fost mobilizate de urgență, duminică, 7 iunie, în localitatea Topalu, județul Constanța, după ce a fost semnalată dispariția unei persoane în lacul din localitate.
Potrivit primelor informații, persoana respectivă ar fi dispărut în apele lacului, iar la fața locului au fost solicitați să intervină militarii din cadrul ISU Dobrogea.
Echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare pentru localizarea persoanei dispărute. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii privind identitatea acesteia sau circumstanțele în care s-a produs incidentul.
„Intervenim pentru căutarea unei persoane dispărute în Lacul din Topalu”, declară reprezentanții ISU Dobrogea.
Scafandrii execută misiunea de căutare a bărbatului dispărut, în vârstă de aproximativ 35 ani.
Misiunea este în desfășurare, iar reprezentanții ISU urmează să comunice informații suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:53 - Daniel Zamfir cere renunțarea la ROBOR după amenda uriașă primită de bănci
- 16:02 - Programul negocierilor lui Eugen Tomac pentru formarea noului guvern. Întâlniri decisive cu PNL, USR și PSD
- 14:08 - Inundații devastatoare în Prahova. Zeci de familii, izolate după ce puhoaiele au rupt drumurile de acces – VIDEO EXCLUSIV
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News