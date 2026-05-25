Alertă la naționala Argentinei: Messi s-a accidentat cu puțin timp înainte de turneul final

Lionel Messi a stârnit îngrijorare după ce a părăsit terenul accidentat în timpul meciului câștigat de Inter Miami CF, scor 6-4, în fața celor de la Philadelphia Union.

Căpitanul naționalei Argentinei a acuzat dureri în zona superioară a coapsei stângi, apărute după executarea unei lovituri libere. După momentul respectiv, el a cerut schimbarea și a fost înlocuit în minutul 73, Mateo Silvetti intrând în locul său.

Messi nu a avut nevoie de îngrijiri speciale pe margine și a părăsit terenul mergând direct spre vestiar, fără a părea că are nevoie de sprijin suplimentar.

Totuși, momentul vine într-un context sensibil, cu mai puțin de trei săptămâni înainte de startul turneului final, ceea ce amplifică îngrijorările în tabăra campioanei mondiale Argentina national football team.

Meciul a fost unul spectaculos încă din prima repriză, în care s-au marcat numeroase goluri. Philadelphia a început mai bine și a condus rapid cu 2-0, după reușitele lui Milan Iloski, unul din acțiune și unul din penalty.

Inter Miami a revenit în joc printr-un gol al lui Germán Berterame, care a profitat de o centrare venită chiar de la Messi și a redus diferența. Totuși, oaspeții și-au refăcut avantajul la scurt timp, prin reușita lui Bruno Damiani, după o respingere a portarului Dayne St. Clair.