Încep înscrierile la creșă si grădiniță pentru anul școlar 2026-2027

Înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 încep luni, 25 mai. Procesul se va desfășura etapizat până la finalul lunii august.

Potrivit Ministerului Educației, ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Calendarul complet al înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul 2026–2027

Prima etapă este rezervată copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița. Între 18 și 22 mai 2026, părinții trebuie să confirme, printr-o cerere scrisă, dacă cei mici vor rămâne înscriși și în anul școlar următor. Pe 22 mai 2026, unitățile de învățământ vor afișa rezultatele și numărul de locuri rămase libere pentru înscrierile noi.

Locurile disponibile pentru înscrierea copiilor noi sunt cele rămase după această primă etapă. Prima etapă de înscriere pentru copiii care nu sunt deja la creșă sau grădiniță se desfășoară între 25 mai și 18 iunie 2026. Părinții pot depune o cerere în care menționează trei opțiuni, în ordinea preferințelor, la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Calendarul detaliat al acestei etape:

25–29 mai: colectarea cererilor

2–8 iunie: procesarea cererilor pentru prima opțiune

9–12 iunie: procesarea cererilor pentru a doua opțiune

15–17 iunie: procesarea cererilor pentru a treia opțiune

A doua etapă are loc între 22 iunie și 9 iulie 2026 și vizează ocuparea locurilor rămase libere după prima etapă. În această perioadă, cererile sunt colectate între 22 și 26 iunie, iar procesarea lor se face astfel:

29 iunie – 1 iulie: procesarea cererilor pentru prima opțiune

2–6 iulie: procesarea cererilor pentru a doua opțiune

7–8 iulie: procesarea cererilor pentru a treia opțiune

Ultima etapă de înscriere se desfășoară între 17 și 27 august 2026 și este destinată copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape. Prioritate vor avea copiii de 4 și 5 ani, cei respinși la clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ și copiii de peste 2 ani pentru grupa mică de grădiniță.

Criterii de eligibilitate și reguli de repartizare pentru anul școlar 2026–2027

Ministerul Educației precizează că la creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani , iar la grădiniță, copiii cu vârste între 3 și 6 ani . Grupa mijlocie și grupa mare sunt obligatorii, iar înscrierea va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Instituția subliniază că „ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii nu constituie un criteriu”, repartizarea fiind realizată pe baza criteriilor generale și specifice prevăzute în metodologie. Ministerul a anunțat că va publica în perioada următoare un ghid detaliat, în format întrebări și răspunsuri, pentru a clarifica procedura de înscriere.

Acte necesare pentru înscrierea la creşă şi grădiniţă în 2026

Lista documentelor poate varia ușor de la o unitate la alta, însă în general părinții trebuie să pregătească următoarele acte:

cererea-tip de înscriere;

copie după certificatul de naștere al copilului;

copii după actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali;

adeverințe de salariat pentru părinți, dacă sunt solicitate;

documente care atestă domiciliul;

certificat de căsătorie sau alte documente privind situația familială, dacă este cazul;

acte medicale și avize epidemiologice, solicitate înainte de începerea cursurilor.

Unde se depune dosarul

Dosarele se depun:

la sediul creșei sau grădiniței alese ca primă opțiune;

online, pe platformele puse la dispoziție de unele inspectorate sau administrații locale;

prin e-mail, acolo unde unitățile permit această procedură.

Părinții sunt sfătuiți să urmărească site-urile inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ pentru programul exact, criteriile de departajare și eventualele documente suplimentare solicitate.

Ce copii pot fi înscrişi la creşă şi grădiniţă în 2026

Conform Ministerului Educației: