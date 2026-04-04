Cod galben de inundații în patru județe, până duminică dimineață. Avertismentul hidrologilor

Hidrologii au emis sâmbătă o atenționare Cod galben de inundații pentru râuri din județele Mehedinți, Dolj, Olt și Constanța, valabilă până duminică la ora 9:00.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) avertizează că, în intervalul menționat, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, formarea de torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, fenomene care pot provoca inundații locale.

Hidrologii mai anunță că se pot înregistra creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție pe anumite sectoare de râu.

Atenționarea vizează râurile din bazinul hidrografic Desnățui - sectorul amonte de acumularea Fântânele, situat în județele Mehedinți și Dolj, precum și afluenții Oltului aferenți sectorului aval de confluența cu râul Olteț, în județele Olt și Dolj. De asemenea, sunt vizate și râurile din județul Constanța, unde pot apărea fenomene hidrologice similare.