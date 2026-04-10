Cum poți știi dacă ouăle sunt bune. Testul prin care îți dai seama dacă poți să le consumi

Ouăle sunt unul dintre cele mai consumate alimente la nivel mondial, dar puțini știu exact cum să determine dacă sunt proaspete sau vechi. Există câteva metode simple, eficiente și sigure pentru a verifica calitatea ouălor înainte de a le consuma.

Ouăle pot fi păstrate în afara frigiderului aproximativ una până la două săptămâni, în funcție de temperatura mediului. Dacă sunt ținute la rece, își mențin prospețimea în jur de două-trei săptămâni. În timp, calitatea lor se deteriorează treptat: camera de aer din interior se mărește, iar albușul devine mai fluid.

Un ou devine periculos în momentul în care bacteriile încep să se înmulțească. Ouăle alterate prezintă semne evidente, precum miros neplăcut, coajă deteriorată, lipicioasă sau cu pete de culoare neobișnuită.

Cum verifici dacă oul este încă bun

Cea mai la îndemână metodă este verificarea datei înscrise pe ambalaj. În mod normal, ouăle nu ar trebui comercializate după mai mult de 30 de zile de la ambalare. Chiar și așa, dacă au fost păstrate corespunzător la frigider, ele pot rămâne consumabile și după această perioadă, însă este recomandat să fie testate înainte de utilizare, scrie Blic.rs

Mirosul este unul dintre cei mai siguri indicatori ai prospețimii. Ouăle stricate au un miros puternic și neplăcut, care persistă chiar și după gătire. Dacă nu se poate simți mirosul prin coajă, oul ar trebui spart într-un recipient curat; orice miros suspect indică faptul că nu mai este bun de consum.

Și aspectul contează. Coaja trebuie să fie intactă, netedă și fără urme lipicioase. După spargere, albușul și gălbenușul nu ar trebui să prezinte culori neobișnuite sau reflexii irizate. Un albuș foarte lichid și un gălbenuș turtit sunt semne că oul este vechi.

Testul cu apă

O metodă simplă de verificare este testul de plutire. Dacă oul se scufundă și rămâne culcat pe fundul vasului, este proaspăt. Dacă se ridică ușor sau stă vertical, este mai vechi, dar încă poate fi consumat. În schimb, ouăle care plutesc la suprafață trebuie aruncate.

Ouăle proaspete au albușul dens, gălbenușul bine conturat, de culoare galben-portocalie, și o coajă fără defecte. Pe măsură ce îmbătrânesc, albușul devine mai apos, gălbenușul își pierde forma, iar coaja se poate fragiliza.

Consumul ouălor alterate poate provoca infecții cu Salmonella, manifestate prin diaree, crampe abdominale, greață, vărsături și lipsa apetitului.

În cazul ouălor fierte, acestea trebuie păstrate la frigider și consumate în maximum 3-4 zile.