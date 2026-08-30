Dezvăluiri din dosarul Fănel Bogos: Contracte de management cu foști ofițeri SRI și avertismente privind o viitoare arestare

Publicat 30 aug. 2026, 22:39 Actualizat 30 aug. 2026, 22:54 Sursă Realitatea PLUS

Dezvăluiri-șoc făcute de Fănel Bogos, în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Afaceristul a declarat că a fost avertizat în prealabil de un fost ofițer SRI că va fi arestat. Totodată, Fănel Bogos a declarat că nu îl cunoaște pe generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, deși apare și numele acestuia în dosar.

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