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Donald Trump, tot mai aproape de un acord cu Iranul? Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 16:48

Administrația președintelui Donald Trump susține că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în perioada imediat următoare, în urma discuțiilor purtate cu Iranul.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-un interviu acordat CNBC că negocierile avansează și că există șanse ca un acord să fie finalizat până miercuri, deschizând calea către o normalizare a situației din regiune.

„Suntem în discuții cu iranienii și cred că există o șansă să ajungem astăzi sau mâine la un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și să mergem către o normalizare”, a afirmat oficialul american.

Între timp, Qatarul, care mediază dialogul dintre Washington și Teheran, a confirmat că demersurile diplomatice continuă. Totuși, autoritățile de la Doha au precizat că, în acest moment, nu sunt programate negocieri directe între Statele Unite și Iran.

Potrivit oficialilor qatarieni, contactele dintre cele două părți au loc prin canale indirecte, cu implicarea mediatorilor și a unor state terțe. O eventuală redeschidere a Strâmtorii Ormuz ar putea contribui la reducerea tensiunilor din Golf și la stabilizarea transportului maritim și a piețelor energetice, afectate în ultimele luni de criza din zonă.

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