Advertising
Actualitate· 1 min citire
Guvernul marchează Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane: Palatul Victoria, iluminat în albastru
FOTO: Facebook / Guvernul României
Publicat31 iul. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net
Guvernul a marcat Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane prin iluminarea în albastru a Palatului Victoria, în semn de solidaritate cu victimele și de susținere a eforturilor de prevenire și combatere a acestui fenomen.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:50Nivelul Dunării pune în pericol producția de energie
- 08:37Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Calendarul celor două săptămâni de post și zilele cu dezlegare la pește
- 08:03Noul Cod al urbanismului, adoptat de aleși
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News