Atac fără precedent al Rusiei. O fabrică de drone din Kiev deținută de o companie americană, distrusă de o rachetă rusească

Publicat 31 iul. 2026, 07:40 Sursă Realitatea.Net

O fabrică de drone din Kiev, deținută de o companie americană înregistrată în statul Delaware, a fost distrusă de o rachetă balistică rusească. Potrivit The Guardian, acesta pare să fie primul atac direct al Rusiei asupra unei companii americane de la începutul războiului din Ucraina.

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