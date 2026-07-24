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Economie· 1 min citire
Ipocrizia lui Radu Miruță. Pe cine dă vina pentru criza economică din România
Publicat24 iul. 2026, 09:02
SursăRealitatea.net
Ipocrizie fără margini din partea ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că România nu o duce prost din cauza sprijinului acordat Ucrainei, ci din cauza celor care, timp de 36 de ani, „au risipit și au furat bani publici”, conform Realitatea PLUS.
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